До 16 грудня підготують законопроект щодо реформи НАН України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Для забезпечення реформи Національної академії наук та національних галузевих академій наук, робоча група повинна до 16 грудня 2019 року підготувати проект акта щодо внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та інших актів законодавства, необхідних для реформування системи національних академій наук. Про це повідомив перший віцепрезидент НАН України академік Володимир Горбулін, передає УНН з посиланням на прес-службу НАН України.
Як зазначив Горбулін, незабаром мають запрацювати робочі групи Національної ради.
"Так, робоча група з підготовки пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук та національних галузевих академій наук повинна до 16 грудня цього року підготувати проект акта щодо внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та інших актів законодавства, необхідних для реформування системи національних академій наук. У зв’язку з цим необхідно, щоб Національна академія наук України обов’язково розглянула пропозиції щодо державної стратегії розвитку науки, оновлення системи пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації та щодо змін до законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук і національних галузевих академій наук", - йдеться у повідомленні.
Горбулін, зокрема, підкреслив, що реформаторські зміни до законодавства не мають призвести до втрати Академією самоврядності та статусу головного розпорядника бюджетних коштів.
Зазначається, що для збереження та подальшого розвитку вітчизняного наукового потенціалу першочергове значення матиме врахування у зазначеному Плані дій Уряду динаміки росту бюджетного фінансування наукової сфери в 2020-2022 роках і показників сумарного обсягу бюджетних і позабюджетних коштів, що мають виділятися на цю сферу, на 2020 рік і у середньостроковій перспективі, запропонованих Науковим комітетом у ключових пропозиціях.
Нагадаємо, Міносвіти запустило пошукову систему для науковців.