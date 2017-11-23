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Наступного року очікується 27 тисяч перевірок бізнесу

Наступного року очікується 27 тисяч перевірок бізнесу

Київ • УНН

 • 8893 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На 2018 рік заплановано 27 тисяч 169 перевірок українського бізнесу. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot, передає УНН.

"Найбільш поширені - від служби з надзвичайних ситуацій, служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, служби з питань праці", - ідеться у повідомленні.

Найбільша кількість перевірок буде у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

"За галузями лідирують сільське господарство та установи охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни - Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.

Як повідомляв УНН, після скасування діючого мораторію на перевірки бізнесу близько 90% утилізаторів небезпечних відходів не зможуть підтвердити право на подальшу діяльність, оскільки всі вони працюють з масовими порушеннями.

 

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