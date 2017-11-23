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В следующем году ожидается 27 тысяч проверок бизнеса

В следующем году ожидается 27 тысяч проверок бизнеса

Киев  •  УНН

 • 8889 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. 2018 год запланировано 27 тысяч 169 проверок украинского бизнеса. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, передает УНН.

"Наиболее распространенные - от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество проверок будет в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"По отраслям лидируют сельское хозяйство и учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, что введен в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.

Как сообщал УНН, после отмены действующего моратория на проверки бизнеса около 90% утилизаторов опасных отходов не смогут подтвердить право на дальнейшую деятельность, поскольку все они работают с массовыми нарушениями.

 

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