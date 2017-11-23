В следующем году ожидается 27 тысяч проверок бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. 2018 год запланировано 27 тысяч 169 проверок украинского бизнеса. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, передает УНН.
"Наиболее распространенные - от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество проверок будет в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
"По отраслям лидируют сельское хозяйство и учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, что введен в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.
За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.
Как сообщал УНН, после отмены действующего моратория на проверки бизнеса около 90% утилизаторов опасных отходов не смогут подтвердить право на дальнейшую деятельность, поскольку все они работают с массовыми нарушениями.