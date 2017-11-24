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Наступного року на Херсонщині планують створити ЦНАПи для кримчан

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Наступного року в Херсонській області планують створити Центри надання адміністративних послуг для кримчан, які будуть займатися, зокрема, документами, що засвідчують особу. Про це на прес-конференції повідомив постійний представник Президента України в Криму Борис Бабін, передає кореспондент УНН.

"Враховуючи те, що адмінцентр має бути якомога ближче до адмінмежі Криму, найбільш реально облаштувати ці центри в населених пунктах регіону. На сьогодні ми вже маємо позицію громад Каланчака, Каховки та Херсона, щоб він міг, як фронт-офіс, надавати послуги з фотографування. Це необхідно для того, щоб розвантажити міграційну службу, адже на сьогодні саме надання послуг у сфері паспортизації є основною проблемою, з якою стикається більшість кримчан на материковій частині України через фізичну неспроможність задовольнити величезний попит на справжні документи, на справжнє громадянство, на справжню Батьківщину і ми над цим працюємо", - сказав Б.Бабін.

Послуги в центрі будуть платними, зокрема, оформлення паспорту для виїзду за кордон коштуватиме 557 гривень.

Як повідомляв УНН, МЗС України закликало посилити тиск на Росію через чергову хвилю обшуків у Криму.

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