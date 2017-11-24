Наступного року на Херсонщині планують створити ЦНАПи для кримчан

"Враховуючи те, що адмінцентр має бути якомога ближче до адмінмежі Криму, найбільш реально облаштувати ці центри в населених пунктах регіону. На сьогодні ми вже маємо позицію громад Каланчака, Каховки та Херсона, щоб він міг, як фронт-офіс, надавати послуги з фотографування. Це необхідно для того, щоб розвантажити міграційну службу, адже на сьогодні саме надання послуг у сфері паспортизації є основною проблемою, з якою стикається більшість кримчан на материковій частині України через фізичну неспроможність задовольнити величезний попит на справжні документи, на справжнє громадянство, на справжню Батьківщину і ми над цим працюємо", - сказав Б.Бабін.

Послуги в центрі будуть платними, зокрема, оформлення паспорту для виїзду за кордон коштуватиме 557 гривень.

Як повідомляв УНН, МЗС України закликало посилити тиск на Росію через чергову хвилю обшуків у Криму.