В Херсонской области планируют создать ЦНАПы для крымчан

"Учитывая то, что админцентр должен быть как можно ближе к админгранице к Крыму, наиболее реально обустроить эти центры в населенных пунктах региона. На сегодня мы уже имеем позицию общин Каланчака, Каховки и Херсона, чтобы он мог, как фронт-офис, оказывать услуги по фотографированию. Это необходимо для того, чтобы разгрузить миграционную службу, ведь сегодня именно предоставление услуг в сфере паспортизации является основной проблемой, с которой сталкивается большинство крымчан на материковой части Украины через физическую неспособность удовлетворить огромный спрос на настоящие документы, настоящее гражданство, настоящую Родину, и мы над этим работаем", - сказал Б.Бабин.

Услуги в центре будут платными, в частности, оформление паспорта для выезда за границу будет стоить 557 гривен.

Как сообщал УНН, МИД Украины призвал усилить давление на Россию через очередную волну обысков в Крыму.