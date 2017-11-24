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В Херсонской области планируют создать ЦНАПы для крымчан

В Херсонской области планируют создать ЦНАПы для крымчан

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В следующем году в Херсонской области планируют создать Центры предоставления административных услуг для крымчан, которые будут заниматься, в частности, документами, удостоверяющими личность. Об этом на пресс-конференции сообщил постоянный представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает корреспондент УНН.

"Учитывая то, что админцентр должен быть как можно ближе к админгранице к Крыму, наиболее реально обустроить эти центры в населенных пунктах региона. На сегодня мы уже имеем позицию общин Каланчака, Каховки и Херсона, чтобы он мог, как фронт-офис, оказывать услуги по фотографированию. Это необходимо для того, чтобы разгрузить миграционную службу, ведь сегодня именно предоставление услуг в сфере паспортизации является основной проблемой, с которой сталкивается большинство крымчан на материковой части Украины через физическую неспособность удовлетворить огромный спрос на настоящие документы, настоящее гражданство, настоящую Родину, и мы над этим работаем", - сказал Б.Бабин.

Услуги в центре будут платными, в частности, оформление паспорта для выезда за границу будет стоить 557 гривен.

Как сообщал УНН, МИД Украины призвал усилить давление на Россию через очередную волну обысков в Крыму.

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