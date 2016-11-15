Наступного року держава планує виділити на закупівлю шкільних автобусів 200 млн грн - Л.Гриневич
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У наступному році буде виділено 300 млн грн на оснащення кабінетів у школах і 200 млн грн - на закупівлю шкільних автобусів. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час конеренції "Україна на шляху децентралізації освіти", передає кореспондент УНН.
"На 2017 рік ми вже передбачаємо через мезанізм субвенцій 300 млн грн на оснащення кабінетів у школах, 200 млн грн - на закупівлю автобусів і 300 млн грн тільки для об'єднаних територіальних громад", - сказала вона.
Міністр зазначила, що хочуть спонукати об'єднанні теритріальні громади бути прикладом ефективних освітніх систем.
Л.Гриневич також додала, що цього року було створено 142 опорні школи, а з держбюджету виділено 600 млн грн на закупівлю автобусів на засадах співфінансування і 300 млн грн на оснащення опорних шкіл.