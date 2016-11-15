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В следующем году государство планирует выделить на закупку школьных автобусов 200 млн грн - Л.Гриневич

В следующем году государство планирует выделить на закупку школьных автобусов 200 млн грн - Л.Гриневич

Киев • УНН

 • 7274 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В следующем году будет выделено 300 млн грн на оснащение кабинетов в школах и 200 млн грн - на закупку школьных автобусов. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время конеренции "Украина на пути децентрализации образования", передает корреспондент УНН.

"2017 год мы уже предполагаем через мезанизм субвенций 300 млн грн на оснащение кабинетов в школах, 200 млн грн - на закупку автобусов и 300 млн грн только для объединенных территориальных общин", - сказала она.

Министр отметила, что хотят побудитьобъединенные территориальные общины служить примером эффективных образовательных систем.

Л.Гриневич также добавила, что в этом году было создано 142 опорные школы, а из госбюджета выделено 600 млн грн на закупку автобусов на основе софинансирования и 300 млн грн на оснащение опорных школ.

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