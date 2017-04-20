Наступного президента РФ може обрати тільки народ – В.Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Наступного президента РФ може визначити тільки російський народ під час демократичних виборів. Про це сказав президент РФ Володимир Путін, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
"Наступника президента визначає тільки російський народ під час демократичних виборів. І ніхто інший", - сказав В.Путін.
Таким чином президент РФ відреагував на виступ голови Загальноросійської громадської організації інвалідів війни в Афганістані та військової травми Андрія Чепурного.
Під час засідання організаційного комітету Андрій Чепурний поскаржився на численні претензії і організацію перевірок з боку сенатора, який в своєму листі вказав спікера Держдуми В'ячеслава Володіна в якості правонаступника президента РФ.
Як повідомляв УНН, у РФ хочуть перенести вибори президента на день анексії Криму.
Також нагадаємо, Держдума прийняла в середу в першому читанні пакет законопроектів, що дозволяє перенести вибори президента Росії в 2018 році з 11 на 18 березня, яке стане четвертою річницею окупації Криму.