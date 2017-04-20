Следующего президента РФ может выбрать только народ - В.Путин

"Преемника президента определяет только русский народ в ходе демократических выборов. И никто другой", - сказал В.Путин.

Таким образом президент РФ отреагировал на выступление председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы Андрея Чепурного.

Во время заседания организационного комитета Андрей Чепурной пожаловался на многочисленные претензии и организацию проверок со стороны сенатора, который в своем письме указал спикера Госдумы Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ.

Как сообщал УНН, в РФ хотят перенести выборы президента на день аннексии Крыма.

Также напомним, Госдума приняла в среду в первом чтении пакет законопроектов, который позволяет перенести выборы президента России в 2018 году с 11 на 18 марта, которое станет четвертой годовщиной оккупации Крыма.