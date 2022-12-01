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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Наступні санкції ЄС мають бити по ракетній промисловості росії – Кулеба

Наступні санкції ЄС мають бити по ракетній промисловості росії – Кулеба

Київ • УНН

 • 817576 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з верховним представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем зазначив, що наступні санкції ЄС мають зупинити ракетну промисловість росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави МЗС України.

Цитата

"У Лодзі (польське місто – ред.) ми з Жозепом Боррелем погодилися: тотальна війна проти України означає тотальну підтримку України. Я подякував ЄС за постійну оборонну допомогу та наголосив, що наступні санкції ЄС мають зокрема бити по російській ракетній промисловості: вона має бути зупинена", – написав Кулеба.

Нагадаємо

Коментуючи результати саміту глав МЗС країн НАТО, Дмитро Кулеба сказав, що в Україну незабаром прибудуть 155-мм артилерія, снаряди та бронемашини.

Українські Національні Новини

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