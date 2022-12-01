Наступні санкції ЄС мають бити по ракетній промисловості росії – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з верховним представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем зазначив, що наступні санкції ЄС мають зупинити ракетну промисловість росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави МЗС України.
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"У Лодзі (польське місто – ред.) ми з Жозепом Боррелем погодилися: тотальна війна проти України означає тотальну підтримку України. Я подякував ЄС за постійну оборонну допомогу та наголосив, що наступні санкції ЄС мають зокрема бити по російській ракетній промисловості: вона має бути зупинена", – написав Кулеба.
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Коментуючи результати саміту глав МЗС країн НАТО, Дмитро Кулеба сказав, що в Україну незабаром прибудуть 155-мм артилерія, снаряди та бронемашини.