Артилерія, снаряди і бронемашини незабаром будуть в Україні: Кулеба розповів про результати саміту НАТО

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“Я подякував всім державам, які були одностайні в тому, що вони будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно. Це надзвичайно важливий сигнал. Я додав лише один елемент до цієї позиції: “Ви маєте бути з нами не лише стільки, скільки потрібно, але й надавати все, що нам потрібно настільки швидко, наскільки нам це потрібно”. І дійсно, на цій зустрічі були оголошені нові внески країн в нашу енергетичну безпеку – трансформатори, генератори, зброя, зимова форма”, – сказав Кулеба.

За його словами, серед цих позицій є 155-міліметрова артилерія, снаряди та бронемашини.

“Я не можу все озвучувати, але серед цих позицій є і артилерія 155-мм, і снаряди, і бронемашини. Все це вже незабаром приїде до України та посилить ЗСУ. (...) Безумовно, всіх цікавить тема “Патріотів”, систем ППО. Скажу так: якщо раніше про це ніхто не розмовляв, окрім нас – лише ми порушували це питання, але розмови, як такої, не було – то зараз розмова відбувається, і вона дуже серйозна та предметна. І ми будемо працювати далі на результат”, – зазначив міністр.

Другий пункт, який був на порядку денному, стосується танків “натівського” зразка. Кулеба наголосив, що закликав партнерів змінити логіку та постачати техніку до того, як стається трагедія на українському фронті.

“Третій елемент, про який ми говорили – це “формула миру”, яку президент Зеленський озвучив на саміті G20. Вона складається з 10 кроків, і це реальний шлях для об’єднання усіх миролюбивих країн світу, не лише західних, але й Африки та Азії”, – додав глава МЗС.

Нагадаємо

Раніше Дмитро Кулеба повідомив, що основними темами заходів НАТО, ОБСЄ, G7 в Румунії та Польщі будуть питання постачання Україні систем ППО та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.