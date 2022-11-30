Артиллерия, снаряды и бронемашины вскоре будут в Украине: Кулеба рассказал о результатах саммита НАТО

Детали

“Я поблагодарил все государства, которые были единогласны в том, что они будут с Украиной столько, сколько потребуется. Это очень важный сигнал. Я добавил лишь один элемент к этой позиции: “Вы должны быть с нами не только столько, сколько нужно, но и предоставлять все, что нам нужно настолько быстро, насколько нам это нужно”. И действительно, на этой встрече были объявлены новые вклады стран в нашу энергетическую безопасность – трансформаторы, генераторы, оружие, зимняя форма”, – сказал Кулеба.

По его словам, среди этих позиций есть 155-миллиметровая артиллерия, снаряды и бронемашины.

“Я не могу все озвучивать, но среди этих позиций есть и артиллерия 155-мм, и снаряды, и бронемашины. Все это уже в скором времени приедет в Украину и усилит ВСУ. (…) Безусловно, всех интересует тема “Патриотов”, систем ПВО. Скажу так: если раньше об этом никто не говорил, кроме нас – только мы поднимали этот вопрос, но разговора, как такового, не было – то сейчас разговор происходит, и он очень серьезный и предметный. И мы будем работать дальше на результат”, – отметил министр.

Второй пункт, который был на повестке дня, касается танков “натовского” образца. Кулеба подчеркнул, что призвал партнеров изменить логику и поставлять технику до того, как происходит трагедия на украинском фронте.

“Третий элемент, о котором мы говорили – это “формула мира”, которую президент Зеленский озвучил на саммите G20. Она состоит из 10 шагов, и это реальный путь для объединения всех миролюбивых стран мира, не только западных, но и Африки и Азии”, – добавил глава МИД.

Напомним

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что ключевыми темами мер НАТО, ОБСЕ, G7 в Румынии и Польше будут вопросы поставки Украине систем ПВО и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.