Следующие санкции ЕС должны бить по ракетной промышленности россии – Кулеба

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"В Лодзи (польский город – ред.) мы с Жозепом Боррелем согласились: тотальная война против Украины означает тотальную поддержку Украины. Я поблагодарил ЕС за постоянную оборонную помощь и подчеркнул, что следующие санкции ЕС должны, в частности, бить по российской ракетной промышленности: она должна быть остановлена", – написал Кулеба.

Напомним

Комментируя результаты саммита глав МИД стран НАТО, Дмитрий Кулеба сказал, что в Украину вскоре прибудут 155-мм артиллерия, снаряды и бронемашины.