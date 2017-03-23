Наступне засідання у справі О.Пугачова відбудеться 30 березня

Про час початку засідання буде повідомлено пізніше.

Зазначимо, що під час сьогоднішнього розгляду справи у суді допитали свідків, серед яких: водій маршрутки, який перебував на автовокзалі під час вбивства, командир патрульної поліції тощо.

Додамо, що під час минулого засідання заслухали постраждалого та п’ятьох свідків. Правоохоронці виступили постраждалими під час розгляду справи. Патрульні вимагають від О.Пугачова відшкодування за зіпсовану форму. Водій маршрутки та медсестра лікарні у Дніпрі запевнили, що в день вбивства поліцейських бачили людину, яка наразі перебуває під вартою.

Адвокат О.Пугачова звернувся до суду з проханням не подовжувати термін тримання підозрюваного під вартою. За словами адвоката, суд має пом’якшити запобіжний захід. Зі свого боку, підозрюваний О.Пугачов згоден із думкою адвоката. Незважаючи на це, суд вирішив подовжити термін тримання О.Пугачова під вартою до 14 травня.

Як повідомляв УНН, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

Також нагадаємо, перше засідання, де мали розглядати справу О.Пугачова, якого звинувачують у вбивстві двох поліцейських, було перенесено через порушення правил безпеки будівлі суду. А саме: відсутність обгороджених території для обвинувачених і засуджених, приміщень для утримання спецконтингенту і розміщення конвою, санвузли для обвинувачених. Через це підозрюваного не доставили до залу засідання.

Слідчим управлінням ГУ НП Дніпропетровської області завершено досудове розслідування по справі Пугачова. Правоохоронці допитали 150 осіб та провели 44 експертизи. Слідчі прокуратури вважають, що доказів достатньо для надання покарання. Свою провину підозрюваний не визнає, зі слідчими не співпрацює.

Справу О.Пугачова, який застрелив двох поліцейських у Дніпрі, передали до суду. Відкриті кримінальні провадження за ст.348, ч.1 ст.263, ч.1 ст.262 ККУ, а також кримінальне провадження за фактом убивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі, за якими письмове повідомлення про підозру вручене О.Пугачову, направлені до суду.

Адвокат О.Пугачова звернувся до суду з проханням не подовжувати строк тримання підозрюваного під вартою. Проте 14 березня суд продовжив О.Пугачову строк тримання під вартою на 60 діб.