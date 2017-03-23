Следующее заседание по делу А.Пугачева состоится 30 марта

О времени начала заседания сообщат позже.

Отметим, что во время сегодняшнего рассмотрения дела в суде допросили свидетелей, среди которых: водитель маршрутки, который находился на автовокзале во время убийства, командир патрульной полиции и тому подобное.

Добавим, что во время прошлого заседания заслушали пострадавшего и пятерых свидетелей. Правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные требуют от А.Пугачева возмещения за испорченную форму. Водитель маршрутки и медсестра больницы в Днепре заверили, что в день убийства полицейских видели мужчину, который сейчас находится под стражей.

Адвокат А.Пугачева обратился к суду с просьбой не продлевать срок содержания подозреваемого под стражей. По словам адвоката, суд должен смягчить меру пресечения. Со своей стороны, подозреваемый А.Пугачев согласен с мнением адвоката. Несмотря на это, суд решил продлить срок содержания А.Пугачева под стражей до 14 мая.

Как сообщал УНН, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.

Также напомним, первое заседание, где должны были рассматривать дело А.Пугачева, которого обвиняют в убийстве двух полицейских, было перенесено из-за нарушения правил безопасности здания суда. А именно: отсутствие огороженной территории для обвиняемых и осужденных, помещений для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузлов для обвиняемых. Поэтому подозреваемого не доставили в зал заседания.

Следственным управлением ГУ НП Днепропетровской области завершено досудебное расследование по делу А.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.

Дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст.263, ч.1 ст.262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено А.Пугачеву, направлено в суд.

Адвокат А.Пугачева обратился к суду с просьбой не продлевать срок содержания подозреваемого под стражей. Однако 14 марта суд продлил А.Пугачеву срок содержания под стражей на 60 суток.