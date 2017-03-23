Следующее заседание по делу А.Пугачева состоится 30 марта
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 23 марта. УНН. Следующее заседание по делу подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре А.Пугачева состоится 30 марта, передает УНН-Центр.
О времени начала заседания сообщат позже.
Отметим, что во время сегодняшнего рассмотрения дела в суде допросили свидетелей, среди которых: водитель маршрутки, который находился на автовокзале во время убийства, командир патрульной полиции и тому подобное.
Добавим, что во время прошлого заседания заслушали пострадавшего и пятерых свидетелей. Правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные требуют от А.Пугачева возмещения за испорченную форму. Водитель маршрутки и медсестра больницы в Днепре заверили, что в день убийства полицейских видели мужчину, который сейчас находится под стражей.
Адвокат А.Пугачева обратился к суду с просьбой не продлевать срок содержания подозреваемого под стражей. По словам адвоката, суд должен смягчить меру пресечения. Со своей стороны, подозреваемый А.Пугачев согласен с мнением адвоката. Несмотря на это, суд решил продлить срок содержания А.Пугачева под стражей до 14 мая.
Как сообщал УНН, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.
Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".
Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.
Также напомним, первое заседание, где должны были рассматривать дело А.Пугачева, которого обвиняют в убийстве двух полицейских, было перенесено из-за нарушения правил безопасности здания суда. А именно: отсутствие огороженной территории для обвиняемых и осужденных, помещений для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузлов для обвиняемых. Поэтому подозреваемого не доставили в зал заседания.
Следственным управлением ГУ НП Днепропетровской области завершено досудебное расследование по делу А.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.
Дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст.263, ч.1 ст.262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено А.Пугачеву, направлено в суд.
Адвокат А.Пугачева обратился к суду с просьбой не продлевать срок содержания подозреваемого под стражей. Однако 14 марта суд продлил А.Пугачеву срок содержания под стражей на 60 суток.