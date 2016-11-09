Наступне засідання у справі "діамантових" прокурорів відбудеться 29 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голосіївський районний суд Києва переніс на 29 листопада розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у хабарництві колишнього заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна, екс-заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця та підприємця Валерія Гібаленка. Про це повідомив головуючий суддя Дмитро Валігура, передає УНН.
"Наступне засідання відбудеться 29 листопада о 16 годині", - сказав головуючий суддя.
Д.Валігура також попросив прокурора вживати заходів для забезпечення явки свідків.
Під час сьогоднішнього засідання допитали двох свідків – співробітників прокуратури Київської області.
Як повідомляв УНН, Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо О.Корнійця, В.Шапакіна і В.Гібаленка.
Зокрема, О.Корнійця підозрюють у вчинені злочину передбаченого за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) КК України.
В.Шапакіна за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України та В.Гібаленка за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.
В.Шапакін і О.Корнієць були затримані 5 липня минулого року в результаті спецоперації СБУ і Генпрокуратури.
За даними слідства, О.Корнієць і В.Шапакін змовилися і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у них було виявлено понад 500 тис. доларів готівкою, автомат Калашникова і холодну зброю, багато ювелірних виробів. У квартирі О.Корнійця, серед іншого, знайшли 65 діамантів, після чого прокурора стали називати “діамантовим”.
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для В.Шапакіна і О.Корнійця у вигляді тримання під вартою з розміром застави в 3,2 млн грн. Обидва підозрюваних внесли заставу і вийшли із СІЗО. 16 липня минулого року Генеральний прокурор Віктор Шокін звільнив О.Корнійця і В.Шапакіна.