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Следующее заседание по делу "бриллиантовых" прокуроров состоится 29 ноября

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Голосеевский районный суд Киева перенес на 29 ноября рассмотрение уголовного производства по обвинению во взяточничестве бывшего заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина, экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и предпринимателя Валерия Гибаленко. Об этом сообщил судья Дмитрий Валигура, передает УНН.

"Следующее заседание состоится 29 ноября в 16 часов", - сказал председательствующий судья.

Д.Валигура также попросил прокурора принимать меры для обеспечения явки свидетелей.

Во время сегодняшнего заседания допросили двух свидетелей - сотрудников прокуратуры Киевской области.

Как сообщал УНН, Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении А.Корнийца, В.Шапакина и В.Гибаленка.

В частности, А.Корнийца подозревают в совершении преступления, предусмотренного по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч .1 ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.

В.Шапакина по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины и В.Гибаленка по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

В.Шапакин и А.Корниец были задержаны 5 июля прошлого года в результате спецоперации СБУ и Генпрокуратуры.

По данным следствия, А.Корниец и В.Шапакин сговорились и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у них было выявлено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий. В квартире А.Корнийца, среди прочего, нашли 65 бриллиантов, после чего прокурора стали называть "бриллиантовым".

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для В.Шапакина и А.Корнийца в виде содержания под стражей с размером залога в 3,2 млн. грн. Оба подозреваемых внесли залог и вышли из СИЗО. 16 июля прошлого года Генеральный прокурор Виктор Шокин освободил А.Корнийца и В.Шапакина.

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