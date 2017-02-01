Наступне засідання у Мінську відбудеться 15 лютого – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Наступне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 15 лютого. Про це під час брифінгу повідомив представник чинного голови ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН.
“Наступне засідання буде 15 лютого”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, під час засідання Тристоронньої контактної групи сьогодні у Мінську було піднято питання відведення важкого озброєння на Донбасі до 5 лютого, з яким всі сторони погодились.