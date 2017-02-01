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Наступне засідання у Мінську відбудеться 15 лютого – ОБСЄ

Наступне засідання у Мінську відбудеться 15 лютого – ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Наступне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 15 лютого. Про це під час брифінгу повідомив представник чинного голови ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН.

“Наступне засідання буде 15 лютого”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, під час засідання Тристоронньої контактної групи сьогодні у Мінську було піднято питання відведення важкого озброєння на Донбасі до 5 лютого, з яким всі сторони погодились.

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