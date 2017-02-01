Следующее заседание в Минске состоится 15 февраля - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Следующее заседание трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 15 февраля. Об этом во время брифинга сообщил представитель действующего главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН.
"Следующее заседание будет 15 февраля", - сказал он.
Как сообщал УНН, во время заседания Трехсторонней контактной группы сегодня в Минске был поднят вопрос отвода тяжелого вооружения на Донбассе до 5 февраля, с которым все стороны согласились.