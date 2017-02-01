Следующее заседание в Минске состоится 15 февраля - ОБСЕ

"Следующее заседание будет 15 февраля", - сказал он.

Как сообщал УНН, во время заседания Трехсторонней контактной группы сегодня в Минске был поднят вопрос отвода тяжелого вооружения на Донбассе до 5 февраля, с которым все стороны согласились.