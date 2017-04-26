Наступна зустріч контактної групи у Мінську відбудеться 15 травня - М.Сайдік

"Наступна зустріч робочої групи передбачена на 15 травня. Пов'язано це з майбутніми святами", - сказав М.Сайдік.

Нагадаємо, 26 квітня у Мінську відбулась зустріч Тристоронньої контактної групи.

Як повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер, на засіданні Тристоронньої контактної групи заслухали попередню інформацію глави СММ ОБСЄ Ертугрула Апакана про хід розслідування трагічного інциденту, що стався з патрулем СММ ОБСЄ 23 квітня 2017 в Луганській області. Домовилися продовжити роботу підгрупи з безпеки найближчим часом.