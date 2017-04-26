Следующая встреча контактной группы в Минске состоится 15 мая – М.Сайдик

“Следующая встреча рабочей группы предусмотрена на 15 мая. Связано это с предстоящими праздниками”, — сказал М.Сайдик.

Напомним, 26 апреля в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы.

Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, на заседании Трехсторонней контактной группы заслушали предварительную информацию главы СММ ОБСЕ Ертугрула Апакана о ходе расследования трагического инцидента, произошедшего с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 в Луганской области. Договорились продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время.