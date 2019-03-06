Настоятель Свято-Троїцького храму звільнений від служіння через перехід в ПЦУ

КИЇВ. 6 березня. УНН. Настоятель Свято-Троїцького храму м. Татарбунари священик Василь Баурда Указом Керуючого Одеською єпархією Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, за ухилення в розкол, порушення священицької присяги і клятви, даної перед Святим Хрестом і Євангелієм, звільнений від настоятельского служіння і заборонений в священнослужінні з відлученням від таїнства Святого Причастя. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Одеської єпархії УПЦ.