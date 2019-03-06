Настоятель Свято-Троїцького храму звільнений від служіння через перехід в ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Настоятель Свято-Троїцького храму м. Татарбунари священик Василь Баурда Указом Керуючого Одеською єпархією Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, за ухилення в розкол, порушення священицької присяги і клятви, даної перед Святим Хрестом і Євангелієм, звільнений від настоятельского служіння і заборонений в священнослужінні з відлученням від таїнства Святого Причастя. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Одеської єпархії УПЦ.
"Таке рішення прийнято Керуючим Одеською єпархією у зв'язку з розгорнутою священиком Василієм Баурдой діяльністю потворствующей збільшенню розколу в українському Православ'ї. Зокрема, незважаючи на повну втрату підтримки парафіян своєї колишньої нечисленної громади, свящ. В. Баурда намагався чинити тиск на жителів і адміністрацію м. Татарбунарів для реалізації протизаконних дій зі зміни конфесійної приналежності релігійних громад. При цьому, ключовою вимогою було твердження його власної кандидатури в якості глави громади новосозідаемой церковної структури СКУ в Татарбунарах. Такі дії однозначно класифікуються Церковним Правом як учинення розколу і порушення священицької присяги із застосуванням відповідних санкцій", - йдеться в повідомленні.
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В єпархії вважають, що такими діями священик скоїв клятвопорушення, назавжди обіцяючи вірно служити Українській православній Церкви.
"Підписання цієї грамоти було викликано фактом співслужіння свящ. В. Баурди з якимсь лжеєпископами в першій половині 2000-х рр. Цей канонічне злочин, допущений священиком через недбальство, збентежило його пастирську совість, і, щоб звільнитися від давляючої заборони, він звернувся до архієрея з покаянним листом, що містить згадане клятви запевнення, яке нині цинічно порушив", - додали в єпархії.
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У прес-службі додали, що будівля Свято-Троїцького храму м. Татарбунари, настоятелем якого був свящ. В. Баурда, є його приватною власністю і ніякої зареєстрованої громади при цій будівлі не існує. Відсутня необхідна нормативна документація на будівлю, в якому проводяться релігійні обряди.
"В силу накладеної заборони священик Василь Баурда тепер не може здійснювати богослужінь, як громадських, так і приватних", - додали в одеській єпархії.
Нагадаємо, станом на 1 березня день в Православну церкву України перейшло 402 парафіяльних храмів і два кафедральних собора УПЦ МП.