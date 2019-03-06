Настоятель Свято-Троїцького храму звільнений від служіння через перехід в ПЦУ

ukru
22 березня, 17:51 • 83411 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 125293 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 105692 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 105474 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 93448 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102378 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151873 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168162 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154940 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 248822 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
44 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 54150 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 54340 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 33869 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 65944 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 28164 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 165330 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 248821 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 211629 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 196383 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 162944 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 60587 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 56888 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 72214 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 53066 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84051 перегляди
Актуальне
Настоятель Свято-Троїцького храму звільнений від служіння через перехід в ПЦУ

Настоятель Свято-Троїцького храму звільнений від служіння через перехід в ПЦУ

Київ • УНН

 • 19136 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Настоятель Свято-Троїцького храму м. Татарбунари священик Василь Баурда Указом Керуючого Одеською єпархією Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, за ухилення в розкол, порушення священицької присяги і клятви, даної перед Святим Хрестом і Євангелієм, звільнений від настоятельского служіння і заборонений в священнослужінні з відлученням від таїнства Святого Причастя. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Одеської єпархії УПЦ.

"Таке рішення прийнято Керуючим Одеською єпархією у зв'язку з розгорнутою священиком Василієм Баурдой діяльністю потворствующей збільшенню розколу в українському Православ'ї. Зокрема, незважаючи на повну втрату підтримки парафіян своєї колишньої нечисленної громади, свящ. В. Баурда намагався чинити тиск на жителів і адміністрацію м. Татарбунарів для реалізації протизаконних дій зі зміни конфесійної приналежності релігійних громад. При цьому, ключовою вимогою було твердження його власної кандидатури в якості глави громади новосозідаемой церковної структури СКУ в Татарбунарах. Такі дії однозначно класифікуються Церковним Правом як учинення розколу і порушення священицької присяги із застосуванням відповідних санкцій", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ОРДО найбільше принижують прихожан ПЦУ - архієпископ Сергій

В єпархії вважають, що такими діями священик скоїв клятвопорушення, назавжди обіцяючи вірно служити Українській православній Церкви.

"Підписання цієї грамоти було викликано фактом співслужіння свящ. В. Баурди з якимсь лжеєпископами в першій половині 2000-х рр. Цей канонічне злочин, допущений священиком через недбальство, збентежило його пастирську совість, і, щоб звільнитися від давляючої заборони, він звернувся до архієрея з покаянним листом, що містить згадане клятви запевнення, яке нині цинічно порушив", - додали в єпархії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПЦУ переконані, що будуть визнані Російською православною церквою

У прес-службі додали, що будівля Свято-Троїцького храму м. Татарбунари, настоятелем якого був свящ. В. Баурда, є його приватною власністю і ніякої зареєстрованої громади при цій будівлі не існує. Відсутня необхідна нормативна документація на будівлю, в якому проводяться релігійні обряди.

"В силу накладеної заборони священик Василь Баурда тепер не може здійснювати богослужінь, як громадських, так і приватних", - додали в одеській єпархії.

Нагадаємо, станом на 1 березня день в Православну церкву України перейшло 402 парафіяльних храмів і два кафедральних собора УПЦ МП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,346.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.71