Настоятель Свято-Троицкого храма освобожден от служения из-за перехода в ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Настоятель Свято-Троицкого храма г. Татарбунары священник Василий Баурда Указом Управляющего Одесской епархией Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, за уклонение в раскол, нарушение священнической присяги и клятвы, данной перед Святым Крестом и Евангелием, освобожден от настоятельского служения и запрещен в священнослужении с отлучением от Таинства Святого Причастия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии УПЦ.
“Такое решение принято Управляющим Одесской епархией в связи с развернутой священником Василием Баурдой деятельностью потворствующей усугублению раскола в украинском Православии. В частности, несмотря на полную утрату поддержки прихожан своей бывшей немногочисленной общины, свящ. В. Баурда пытался оказать давление на жителей и администрацию г. Татарбунар для реализации противозаконных действий по изменению конфессиональной принадлежности религиозных общин. При этом, ключевым требованием было утверждение его собственной кандидатуры в качестве главы общины новосозидаемой церковной структуры СЦУ в Татарбунарах. Такие действия однозначно классифицируются Церковным Правом как учинение раскола и нарушение священнической присяги с применением соответствующих санкций”, — идется в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОРДО больше всего унижают прихожан ПЦУ — архиепископ Сергей
В епархии считают, что такими действиями священник совершил клятвопреступление, навсегда обещая ыерно служить Украинской православной Церкви.
“Подписание этой грамоты было вызвано фактом сослужения свящ. В. Баурды с неким лжеепископом в первой половине 2000-х гг. Этот каноническое преступление, допущенное священником по халатности, смутило его пастырскую совесть, и, дабы освободиться от давлеющего запрета, он обратился к архиерею с покаянным письмом, содержащим упомянутое клятвенное заверение, которое ныне цинично нарушил”, — добавили в епархии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ПЦУ убеждены, что будут признаны Русской православной церковью
В пресс-службе добавили, что здание Свято-Троицкого храма г. Татарбунары, настоятелем которого был свящ. В. Баурда, является его частной собственностью и никакой зарегистрированной общины при этом здании не существует. Отсутствует необходимая нормативная документация на здание, в котором проводятся религиозные обряды.
“В силу наложенного запрета священник Василий Баурда теперь не может совершать богослужений, как общественных, так и частных”, — добавили в одесской епархии.
Напомним, по состоянию на 1 марта день в Православную церковь Украины перешло 402 приходских храма и два кафедральных собора УПЦ МП.