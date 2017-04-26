Настоятель Свято-Михайлівської церкви подарував П.Порошенку й О.Лукашенку ікони “Тайна вечеря”

“Лідери держав помолились за мир та благоденство українського та білоруського народів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі АПУ, молитву відправив настоятель Свято-Михайлівської церкви ігумен Олексій.

“Він назвав зустріч Глав держав знаковою подією та подарував Президентам ікони „Тайна вечеря“, як символ єдності та злагоди християн”, — зауважили у відомстві.

В Адміністрації президента також повідомили, що Глава Української держави подарував ігумену Олексію ікону “Чорнобильський Спас” та нагадав про події 31-ї давнини і зазначив, що тоді завдяки милості Божій вдалося подолати наслідки Чорнобильської катастрофи.

Крім того, поінформували в АПУ, Президент України також поспілкувався із місцевими мешканцями, подякував за теплий прийом на білоруській землі та зауважив, що український та білоруський народи абсолютно унікальні в своїй гостинності.