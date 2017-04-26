Настоятель Свято-Михайловской церкви подарил П.Порошенко и А.Лукашенко иконы "Тайная вечеря"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26916 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91344 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146830 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112960 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114246 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111125 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103237 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106697 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103299 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151316 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Настоятель Свято-Михайловской церкви подарил П.Порошенко и А.Лукашенко иконы "Тайная вечеря"

Настоятель Свято-Михайловской церкви подарил П.Порошенко и А.Лукашенко иконы "Тайная вечеря"

Киев  •  УНН

 • 23441 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Республику Беларусь вместе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил Свято-Михайловскую церковь и помолились за мир, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"Лидеры государств помолились за мир и благоденствие украинского и белорусского народов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе АПУ, молитву отправил настоятель Свято-Михайловской церкви игумен Алексей.

"Он назвал встречу глав государств знаковым событием и подарил Президентам иконы "Тайная вечеря", как символ единства и согласия христиан", - отметили в ведомстве.

В Администрации президента также сообщили, что глава Украинского государства подарил игумену Алексею икону "Чернобыльский Спас" и напомнил о событиях 31-й давности и отметил, что тогда благодаря милости Божьей удалось преодолеть последствия Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, сообщили в АПУ, Президент Украины также пообщался с местными жителями, поблагодарил за теплый прием на белорусской земле и отметил, что украинский и белорусский народы совершенно уникальные в своем гостеприимстве.

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политика

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