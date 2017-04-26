Настоятель Свято-Михайловской церкви подарил П.Порошенко и А.Лукашенко иконы "Тайная вечеря"

"Лидеры государств помолились за мир и благоденствие украинского и белорусского народов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе АПУ, молитву отправил настоятель Свято-Михайловской церкви игумен Алексей.

"Он назвал встречу глав государств знаковым событием и подарил Президентам иконы "Тайная вечеря", как символ единства и согласия христиан", - отметили в ведомстве.

В Администрации президента также сообщили, что глава Украинского государства подарил игумену Алексею икону "Чернобыльский Спас" и напомнил о событиях 31-й давности и отметил, что тогда благодаря милости Божьей удалось преодолеть последствия Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, сообщили в АПУ, Президент Украины также пообщался с местными жителями, поблагодарил за теплый прием на белорусской земле и отметил, что украинский и белорусский народы совершенно уникальные в своем гостеприимстве.