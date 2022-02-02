Наставник збірної України з футзалу прокоментував вихід команди у півфінал Євро

У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2022 українці здолали Казахстан із рахунком 5:3.

Цитата:

"Зараз навіть важко говорити. Хочу подякувати хлопцям, це їхня перемога, їхня заслуга, їхнє досягнення. Я пишаюся нашою командою — не лише футзалістами, а й усіма, хто виконав цю роботу. Ми пройшли в півфінал, будемо готуватися та налаштовуватися.

Звичайно, емоції позитивні. Вихід у півфінал — для нас уже велике досягнення. Сьогодні будемо насолоджуватися цією перемогою, а завтра розпочнемо підготовку, переглянемо матч наших суперників. Добре, що в нас на відновлення буде на один день більше. Цей день нам необхідний, оскільки гравцям випало дуже велике навантаження. Найголовніше завдання зараз — насолодитися перемогою та відновити сили задля вдалого виступу в півфіналі", - наголосив Косенко.

Доповнення

Уперше з 2005 року збірна України потрапила до четвірки найсильніших на континентальній першості. За право вийти в фінал збірна змагатиметься із Росією.