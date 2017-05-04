Наставник "Ювентуса" назвав Дж.Буффона найкращим у світі гравцем
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Головний тренер туринського "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі підбив підсумки переможного гостьового поєдинку півфінальної стадії проти французького "Монако" (2:0), передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Матч був непростий. "Монако" дуже сильний. Гравці цієї команди дуже технічні. Буффон зробив чудовий сейв за рахунку 0:0. В таких важливих матчах Джанлуїджі - кращий в світі. Але справа ще не зроблена - в Турині "Монако" буде нічого втрачати. Цей сезон може стати для нас особливим", - повідомив італійський фахівець.
Натомість 39-річний воротар відзначив, що для гідних виступів на полі, він проводить багато роботи над собою: "у кожному матчі я хочу показати, що гідний грати на такому рівні незважаючи на вік. Я багато для цього працюю. Хочу, щоб люди сумували, коли я піду. Ми провели чудовий матч. У "Монако" чудовий напад, тому ми повинні були зіграти саме так. Хочемо додавати з кожним днем. Ми близькі до нашої мети, і було б нерозумно зараз не викладатися на повну котушку".
Зазначимо, що в 100 проведених матчах Ліги чемпіонів Дж.Буффон залишив свої ворота "на замку" 44 рази.
Нагадаємо, "Ювентус" в гостях обіграв "Монако" у півфінальній грі Ліги чемпіонів.