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Наставник "Ювентуса" назвав Дж.Буффона найкращим у світі гравцем

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Головний тренер туринського "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі підбив підсумки переможного гостьового поєдинку півфінальної стадії проти французького "Монако" (2:0), передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Наставник "Ювентуса" назвав Дж.Буффона найкращим у світі гравцем

"Матч був непростий. "Монако" дуже сильний. Гравці цієї команди дуже технічні. Буффон зробив чудовий сейв за рахунку 0:0. В таких важливих матчах Джанлуїджі - кращий в світі. Але справа ще не зроблена - в Турині "Монако" буде нічого втрачати. Цей сезон може стати для нас особливим", - повідомив італійський фахівець.

Натомість 39-річний воротар відзначив, що для гідних виступів на полі, він проводить багато роботи над собою: "у кожному матчі я хочу показати, що гідний грати на такому рівні незважаючи на вік. Я багато для цього працюю. Хочу, щоб люди сумували, коли я піду. Ми провели чудовий матч. У "Монако" чудовий напад, тому ми повинні були зіграти саме так. Хочемо додавати з кожним днем. Ми близькі до нашої мети, і було б нерозумно зараз не викладатися на повну котушку".

Зазначимо, що в 100 проведених матчах Ліги чемпіонів Дж.Буффон залишив свої ворота "на замку" 44 рази.

Нагадаємо, "Ювентус" в гостях обіграв "Монако" у півфінальній грі Ліги чемпіонів.

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