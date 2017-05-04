Наставник "Ювентуса" назвал Дж.Буффона лучшим в мире игроком

"Матч был непростой. "Монако" очень сильный. Игроки этой команды очень техничные. Буффон сделал великолепный сейв при счете 0:0. В таких важных матчах Джанлуиджи - лучший в мире. Но дело еще не сделано - в Турине "Монако" будет ничего терять. Этот сезон может стать для нас особенным", - сообщил итальянский специалист.

Зато 39-летний вратарь отметил, что для достойных выступлений на поле, он проводит много работы над собой: "в каждом матче я хочу показать, что достоин играть на таком уровне несмотря на возраст. Я много для этого работаю. Хочу, чтобы люди скучали, когда я уйду. мы провели великолепный матч. В "Монако" замечательное нападение, поэтому мы должны были сыграть именно так. Хотим добавлять с каждым днем. Мы близки к нашей цели, и было бы глупо сейчас не выкладываться на полную катушку".

Отметим, что в 100 проведенных матчах Лиги чемпионов Дж.Буффон оставил свои ворота "на замке" 44 раза.

Напомним, "Ювентус" в гостях обыграл "Монако" в полуфинальной игре Лиги чемпионов.