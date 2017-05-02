Наставник "Ворскли" переміг в номінації за звання кращого тренера туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало та підвело підсумки 27 туру української Прем’єр-Ліги та назвало ім'я найкращого наставника, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Український фахівець/керівник “Ворскли” Василь Сачко отримав середній бал 4,4, здобувши дві 5-ки і три 4-ки в наступних критеріях оцінювання:
Номінальний результат команди — 5
Труднощі в вишикувані та керуванні підопічними — 4
Майстерність в роботі з кадрами — 4
Тренерська майстерність — 4
Накопичувальний критерій — 5.
Варто відзначити, що полтавська команда відсвяткувала відразу декілька ювілеїв у грі 27 туру зі “Сталлю” (2:0) — здобула 200-ту перемогу в чемпіонатах України (в тому числі, 130-ту домашню), продовжила серію без пропущених м’ячів на своєму полі та перервала безгольову смугу. Окрім того на своєму полі “Ворскла” не програє ще з початку березня.
Як повідомлялося раніше найкращим наставником 26 туру УПЛ обрано рульового “Шахтаря” Паулу Фонсеку.