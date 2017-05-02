Наставник "Ворсклы" победил в номинации за звание лучшего тренера тура УПЛ

Украинский специалист / руководитель “Ворсклы” Василий Сачко получил средний балл 4,4, получив две 5-ки и три 4-ки в следующих критериях оценки:

Номинальный результат команды — 5

Трудности в выстроении и управлении подопечными — 4

Мастерство в работе с кадрами — 4

Тренерское мастерство — 4

Накопительный критерий — 5.

Стоит отметить, что полтавская команда отпраздновала сразу несколько юбилеев в игре 27 тура со “Сталью” (2: 0) — получила 200-ю победу в чемпионатах Украины (в том числе, 130-ю домашнюю), продолжила серию без пропущенных мячей на своем поле и прервала безголевую полосу. Кроме того, на своем поле “Ворскла” не проигрывает еще с начала марта.

Как сообщалось ранее лучшим наставником 26 тура УПЛ избрано рулевого “Шахтера” Паулу Фонсеку.