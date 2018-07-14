Наставник "Вест Хему" висловив захоплення грою Ярмоленка

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Чилійський фахівець Мануель Пеллегріні прокоментував перехід в лондонський "Вест Хем" футболіста збірної України Андрія Ярмоленка, повідомляє УНН з посиланням на сайт "молотобійців".

"Я дуже радий вітати Андрія в "Вест Хемі". Він - гравець, який мені подобався, яким захоплювався протягом довгого часу. Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з ним. У нього хороший досвід гри на високому рівні протягом багатьох років з київським "Динамо". Є досвід з дортмундською "Борусією". Він також має відмінну репутацію на міжнародному рівні в складі збірної України", - заявив 64-річний наставник.

Додамо, що Пеллегріні як тренер приводив англійський "Манчестер Сіті" до перемоги в АПЛ, і двох Кубків футбольної ліги Англії, "срібних" та бронзових медалей чемпіонату Іспанії на чолі "Вільяреалу".

Нагадаємо, Ярмоленко взяв участь у першому тренуванні за "Вест Хем".

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