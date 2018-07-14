Наставник "Вест Хэма" выразил восхищение игрой Ярмоленко

"Я очень рад приветствовать Андрея в "Вест Хэме". Он - игрок, который мне нравился, которым восхищался в течение долгого времени. Я с нетерпением жду возможности работать с ним. У него хороший опыт игры на высоком уровне в течение многих лет с киевским "Динамо". Есть опыт с дортмундской "Боруссией". Он также имеет отличную репутацию на международном уровне в составе сборной Украины", - заявил 64-летний наставник.

Добавим, что Пеллегрини как тренер приводил английский "Манчестер Сити" к победе в АПЛ, и двух Кубков футбольной лиги Англии, "серебряных" и бронзовых медалей чемпионата Испании во главе "Вильярреала".

Напомним, Ярмоленко принял участие в первой тренировке за "Вест Хэм".