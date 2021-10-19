Наставник "ПСЖ" оцінив адаптацію Мессі у французькому клубі

Почеттіно назвав блискучою адаптацію Мессі в команді та заявив, що він себе став почувати набагато спокійніше в колективі.

Цитата:

"Мессі - чудовий гравець. Він відзначався в "Барселоні", у збірній Аргентини, виблискує у "ПСЖ". Він відмінно адаптувався. Він дуже розумний футболіст і добре пристосовується. За місяці в нашому колективі він став набагато спокійніше. Ми дуже задоволені, Мессі щасливий в Парижі. Ми сподіваємося, що він природним чином прийде в форму, на яку розраховуємо і ми, і він. Не сумніваюся, що так і буде", - підкреслив Почеттіно.

Доповнення

Мессі після багатьох років виступів за "Барселону" цього літа перейшов до "ПСЖ". Наразі в його активі п'ять проведених поєдинків за клуб та один забитий гол.