Наставник "ПСЖ" оценил адаптацию Месси во французском клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Почеттино поделился мнением о периоде адаптации нападающего Лионеля Месси в клубе, пишет УНН со ссылкой на RMC Sport.
Почеттино назвал блестящей адаптацию Месси в команде и заявил, что он себя почувствовал гораздо спокойнее в коллективе.
Цитата:
"Месси - прекрасный игрок. Он отмечался в "Барселоне", в сборной Аргентины, сверкает в "ПСЖ". Он отлично адаптировался. Он очень умный футболист и хорошо приспосабливается. За три месяца в нашем коллективе он стал гораздо спокойнее. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Мы надеемся, что он естественным образом придет в форму, на которую рассчитываем и мы, и он. Не сомневаюсь, что так и будет", - подчеркнул Почеттино.
Дополнение
Месси после многих лет выступлений за "Барселону" этим летом перешел в "ПСЖ". Сейчас в его активе пять проведенных поединков за клуб и один забитый гол.