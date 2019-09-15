Наставник Мазяр зазнав поразки у першій грі на чолі ПФК “Львів”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Професійний футбольний клуб "Львів" мінімально поступився ковалівському "Колосу" у матчі 7-го туру УПЛ сезону 2019/2020 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу з Ковалівки.
Команди розпочали матч дуже обережно, адже втрачати очки в цій грі не хотілось нікому. “Колос” більше володів м’ячем у першому таймі, проте гольових нагод біля воріт “Львова” було зовсім мало. Так, на 17-й хвилині Євгеній Морозко був дуже близьким до свого другого голу у елітному дивізіоні, але не зовсім вдало зупинив м’яч у штрафному майданчику суперника, давши шанс воротареві накрити його. Гості відповіли не менш небезпечно, коли на 22-й хвилині Родрігес Сільва не влучив у ворота з вигідної позиції. 35 хвилина — потенційно небезпечний момент для “Львова” після обрізки Морозка, але помилку партнера по команді виправив Чорноморець. Вже в компенсований до першого тайму час, ковалівці вийшли в швидку контратаку, проте розпорядитися м’ячем як слід і довести справу до завершального удару не вдалось.
По перерві Руслан Костишин зробив лише одну заміну, замість Морозка, якому не раз діставалось протягом першого тайму, вийшов Ільїн, який пропустив тривалий час через травму.
На початку другого тайму “Львів” мав би залишитись у меншості, проте два поспіль грубих порушення Сабіно супроводжувались для бразильця лише усними зауваженнями рефері. Загалом другий тайм “Колос” розпочав значно агресивніше, закрив суперника на його половині та змушуючи дуже часто фолити, не встигаючи за командними швидкостями ковалівців. Перетерпівши цей тиск, гості стали відповідати і кутовий на 72-й хвилині ледь не приніс їм успіх.
Героєм матчу став Денис Костишин, який на 87-й хвилині спочатку заробив для команди кутовий, класним дальнім ударом, після подачі якого двічі у повітрі обіграв досвідченого капітана “Львова” Борзенка та з другої спроби забив гол головою — 0:1.
Додамо, “Колос” впевнено тримається в середині турнірної таблиці — 5 сходинка і 10 очок. “Львів" передостанній — 6 пунктів.
Нагадаємо, що перед цим матчем “Львів” отримав нового наставника — Володимира Мазяра.