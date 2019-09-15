Наставник Мазяр потерпел поражение в первой игре во главе ПФК "Львов"

Команды начали матч очень осторожно, ведь терять очки в этой игре не хотелось никому. “Колос” больше владел мячом в первом тайме, однако голевых моментов у ворот “Львова” было совсем мало. Так, на 17-й минуте Евгений Морозко был очень близок к своему второму голу в элитном дивизионе, но не совсем удачно остановил мяч в штрафной соперника, дав шанс вратарю накрыть его. Гости ответили не менее опасно, когда на 22-й минуте Родригес Сильва не попал в ворота из выгодной позиции. 35 минута — потенциально опасный момент для “Львова” после обрезки Морозко, но ошибку партнера по команде исправил Черноморец. Уже в компенсированное к первому тайму время, Коваливке вышли в быструю контратаку, однако распорядиться мячом как следует и довести дело до завершающего удара не удалось.

После перерыва Руслан Костышин сделал только одну замену, вместо Морозко, которому не раз доставалось течение первого тайма, вышел Ильин, который пропустил длительное время из-за травмы.

В начале второго тайма “Львов” должен остаться в меньшинстве, однако два подряд грубых нарушения Сабино сопровождались для бразильца только устными замечаниями рефери. В целом второй тайм “Колос” начал значительно агрессивнее, закрыл соперника на его половине и заставляя очень часто фолить, не успевая за командными скоростями Коваливке. Претерпев это давление, гости стали отвечать и угловой на 72-й минуте едва не принес им успех.

Героем матча стал Денис Костышин, который на 87-й минуте сначала заработал для команды угловой, классным дальним ударом, после подачи которого дважды в воздухе обыграл опытного капитана “Львова” Борзенко и со второй попытки забил гол головой — 0:1.

Добавим, “Колос” уверенно держится в середине турнирной таблицы — 5 ступень и 10 очков. “Львов” предпоследний — 6 пунктов.

Напомним, что перед этим матчем “Львов” получил нового наставника — Владимира Мазяра.