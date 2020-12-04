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Наставник “Лестера” назвав фантастичним виступ голкіпера “Зорі”

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Головний тренер “Лестера” Брендан Роджерс поділився думками після поразки в 5-му турі Ліги Європи від “Зорі” (0:1), передає УНН з посиланням на канали “Футбол 1/2”.

Роджерс виразив засмученість з приводу поразки, відзначивши виступ голкіпера “Зорі” Васіля.

“Я засмучений через поразки своєї команди, адже ми показали дуже багато бажання, провели дуже якісну гру і мали чимало шансів попереду. Нас дуже засмутив і збив з пантелику гол. Це прикро, коли ти в тактичному плані виглядаєш фаворитом, але програєш. Слід зазначити фантастичні сейви голкіпера суперника. Ми поступилися по результату, але я задоволений грою”, — зізнався Роджерс.

Нагадаємо, що перемога “Зорі” не допомогла команді у боротьбі за вихід у плей-офф Ліги Європи.

Українські Національні Новини

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