Наставник “Лестера” назвав фантастичним виступ голкіпера “Зорі”

Роджерс виразив засмученість з приводу поразки, відзначивши виступ голкіпера “Зорі” Васіля.

“Я засмучений через поразки своєї команди, адже ми показали дуже багато бажання, провели дуже якісну гру і мали чимало шансів попереду. Нас дуже засмутив і збив з пантелику гол. Це прикро, коли ти в тактичному плані виглядаєш фаворитом, але програєш. Слід зазначити фантастичні сейви голкіпера суперника. Ми поступилися по результату, але я задоволений грою”, — зізнався Роджерс.

Нагадаємо, що перемога “Зорі” не допомогла команді у боротьбі за вихід у плей-офф Ліги Європи.