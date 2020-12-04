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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 20399 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 50752 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 100685 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 106502 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121132 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 154365 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201494 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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Наставник "Лестера" назвал фантастическим выступление голкипера "Зари"

Наставник "Лестера" назвал фантастическим выступление голкипера "Зари"

Киев  •  УНН

 • 17375 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился мыслями после поражения в 5-м туре Лиги Европы от "Зари" (0:1), передает УНН со ссылкой на канале "Футбол 1/2".

Роджерс выразил разочарование по поводу поражения, отметив выступление голкипера “Зари” Василя.

“Я расстроен из-за поражения своей команды, ведь мы показали очень много желания, провели очень качественную игру и имели немало шансов впереди. Нас очень огорчил и озадачил гол. Это обидно, когда ты в тактическом плане выглядишь фаворитом, но проигрываешь. Следует отметить фантастические сейвы голкипера соперника. Мы уступили по результату, но я доволен игрой”, — признался Роджерс.

Напомним, что победа “Зари” не помогла команде в борьбе за выход в плей-офф Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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