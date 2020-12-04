Наставник "Лестера" назвал фантастическим выступление голкипера "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился мыслями после поражения в 5-м туре Лиги Европы от "Зари" (0:1), передает УНН со ссылкой на канале "Футбол 1/2".
Роджерс выразил разочарование по поводу поражения, отметив выступление голкипера “Зари” Василя.
“Я расстроен из-за поражения своей команды, ведь мы показали очень много желания, провели очень качественную игру и имели немало шансов впереди. Нас очень огорчил и озадачил гол. Это обидно, когда ты в тактическом плане выглядишь фаворитом, но проигрываешь. Следует отметить фантастические сейвы голкипера соперника. Мы уступили по результату, но я доволен игрой”, — признался Роджерс.
Напомним, что победа “Зари” не помогла команде в борьбе за выход в плей-офф Лиги Европы.