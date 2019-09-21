Наставник "Київ-Баскета" анонсував появу новачків в клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Головний тренер "Київ-Баскета" Айнарс Багатскіс після перемоги над "Капфенбергом" (76:63) в матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів повідомив, що команда в найближчі дні посилиться новими баскетболістами, повідомляє УНН з посиланням на сайт столичного клубу.
“Будуть зміни 100 відсотків, через пару днів. Є ситуації, які тренера не влаштовують, будемо щось міняти. Якщо ми хочемо добре пройти весь сезон, ми не можемо грати чотирма-п’ятьма, навіть шістьма гравцями. Нам треба використовувати десять гравців, а сьогодні грали дев’ять гравців. Я не хочу, щоб гравці грали більше 25 хвилин, цього разу три гравці отримали +27. Це нормально. І сьогодні грали дев’ять гравців, і це теж нормально. Є різні ситуації, і хлопці добре тренуються, практично без вихідних. Я намагаюся робити так, щоб ті, хто грає, іноді і відпочивали. Аналізуємо ситуацію, і я сподіваюся, будемо використовувати молодих гравців”, — зауважив латвійський фахівець.
Нагадаємо, що у вирішальному етапі кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів кияни вдома 26 вересня прийматимуть іспанський БК “Бургос”.