Наставник експершої ракетки світу став тренером української тенісистки

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Друга ракетка України Даяна Ястремська оголосила про призначення нового тренера, повідомляє УНН з посиланням на сторінку спортсменки у Facebook.

Німецький фахівець Саша Бажин тепер буде тренувати уродженку Одеси.

“Дуже приємно, і я дуже рада що ми починаємо нашу співпрацю, це буде дуже цікава і вражаюча робота. Я впевнена, що він допоможе мені досягти виконання моїх амбіцій. Дуже чекаю початку нашої передсезонної підготовки, і впевнена, що у нас все вийде!”, — написала Ястремська.

У проміжку з 2017 по 2019 роки німець працював із колишньою першою ракеткою світу Наомі Осакою з Японії. За підсумками сезону-2018 35-річний німецький фахівець став володарем призу “Тренер року” від WTA.

Варто відзначити, що в кінці вересня Ястремська завершила співпрацю з бельгійцем Олів’є Жьономом і на турнірі в Пекіні працювала разом з ізраїльським фахівцем Яном Похтером.

Українські Національні Новини

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