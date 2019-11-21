Наставник експершої ракетки світу став тренером української тенісистки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Друга ракетка України Даяна Ястремська оголосила про призначення нового тренера, повідомляє УНН з посиланням на сторінку спортсменки у Facebook.
Німецький фахівець Саша Бажин тепер буде тренувати уродженку Одеси.
“Дуже приємно, і я дуже рада що ми починаємо нашу співпрацю, це буде дуже цікава і вражаюча робота. Я впевнена, що він допоможе мені досягти виконання моїх амбіцій. Дуже чекаю початку нашої передсезонної підготовки, і впевнена, що у нас все вийде!”, — написала Ястремська.
У проміжку з 2017 по 2019 роки німець працював із колишньою першою ракеткою світу Наомі Осакою з Японії. За підсумками сезону-2018 35-річний німецький фахівець став володарем призу “Тренер року” від WTA.
Варто відзначити, що в кінці вересня Ястремська завершила співпрацю з бельгійцем Олів’є Жьономом і на турнірі в Пекіні працювала разом з ізраїльським фахівцем Яном Похтером.