Насоси на Донецькій фільтрувальній станції перезапустили - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Насосну станцію Донецької фільтрувальної станції на Донеччині перезапустили. Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у Twitter, передає УНН.
"Насосна станція ДФС перезапущена. Персонал ДФС залишиться на ніч. Припиніть бойові дії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ разом з заступником голови місії А.Хугом відвідали Донецьку фільтрувальну станцію.
Також нагадаємо, в ООН попередили про небезпечні екологічні наслідки зіткнень на Донбасі.