Насосы на Донецкой фильтровальной станции перезапустили - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Насосную станцию Донецкой фильтровальной станции в Донецкой области перезапустили. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter, передает УНН.
"Насосная станция ДФС перезапущена. Персонал ДФС останется на ночь. Прекратите боевые действия", - говорится в сообщении.
Напомним, наблюдатели ОБСЕ вместе с заместителем главы миссии А.Хугом посетили Донецкую фильтровальную станцию.
Также напомним, в ООН предупредили об опасных экологических последствиях столкновений на Донбассе.