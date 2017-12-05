Наслідки затримання Саакашвілі: люди намагаються поставити бруківку на місце
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Після акції біля будинку екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, на вулиці Трьохсвятительській, де люди будували барикади, почали ставити використану для цього бруківку на місце, передає кореспондент УНН.
Зокрема, під час мітингу відбулися сутички між прихильниками екс-голови Одещини та правоохоронцями, люди почали будувати нашвидкоруч імпровізовані "барикади" з використанням бруківки, що пошкодило цілісність дороги.
Наразі бруківку починають "ставити на місце", проте частина дороги в розібраному стані, на узбіччі шини та сміття.
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Нагадаємо, біля Українського дому, вже є місця, де бруківка повністю знята.
Також, між активістами та правоохоронцями на вулиці Трьохсвятительській відбулися сутички.
Силовики застосували сльозогінний газ.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.