Последствия задержания Саакашвили: люди пытаются поставить брусчатку на место
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. После акции возле дома экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, на улице Трехсвятительской, где люди строили баррикады с помощью брусчатки, начали ставить ее на место, передает корреспондент УНН.
В частности, во время митинга произошли столкновения между сторонниками экс-главы Одесской области и правоохранительных органов, люди начали строить наспех импровизированные "баррикады" с использованием брусчатки, что повредило целостность дороги.
Сейчас брусчатку начинают "ставить на место", однако часть дороги в разобранном состоянии, на обочине шины и мусор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прорыв Саакашвили через границу, вероятно, обошелся в 300 тыс. долл.
Напомним, возле Украинского дома, есть места, где брусчатка полностью снята.
Также, между активистами и правоохранителями на улице Трехсвятительской состоялись схватки.
Силовики применили слезоточивый газ.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.