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Последствия задержания Саакашвили: люди пытаются поставить брусчатку на место

Последствия задержания Саакашвили: люди пытаются поставить брусчатку на место

Киев  •  УНН

 • 23954 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. После акции возле дома экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, на улице Трехсвятительской, где люди строили баррикады с помощью брусчатки, начали ставить ее на место, передает корреспондент УНН.

В частности, во время митинга произошли столкновения между сторонниками экс-главы Одесской области и правоохранительных органов, люди начали строить наспех импровизированные "баррикады" с использованием брусчатки, что повредило целостность дороги.

Сейчас брусчатку начинают "ставить на место", однако часть дороги в разобранном состоянии, на обочине шины и мусор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прорыв Саакашвили через границу, вероятно, обошелся в 300 тыс. долл.

Напомним, возле Украинского дома, есть места, где брусчатка полностью снята.

Также, между активистами и правоохранителями на улице Трехсвятительской состоялись схватки.

Силовики применили слезоточивый газ.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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