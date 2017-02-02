Наслідки сходження п′яти лавин усунули закарпатські дорожники
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Працівники дорожніх служб на Закарпатті вже розчистили автошляхи місцевого значення, які засипало снігом після сходження п′яти лавин. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Йдеться про дорогу поблизу с.Вільшани Хустського району, поблизу якого зійшло три снігові маси, автошлях між с.Нересниця і с.Широкий Луг Тячівського район та 32-й кілометр автодороги Колочава –Усть Чорна–Калини–Бедевля.
Нагадаємо, сьогодні у першій половині дня на Закарпатті зійшло 6 лавин, згодом, близько 15:00 зішла ще одна.