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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 57073 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Наслідки сходження п′яти лавин усунули закарпатські дорожники

Київ • УНН

 • 6812 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Працівники дорожніх служб на Закарпатті вже розчистили автошляхи місцевого значення, які засипало снігом після сходження п′яти лавин. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Наслідки сходження п′яти лавин усунули закарпатські дорожники

Йдеться про дорогу поблизу с.Вільшани Хустського району, поблизу якого зійшло три снігові маси, автошлях між с.Нересниця і с.Широкий Луг Тячівського район та 32-й кілометр автодороги Колочава –Усть Чорна–Калини–Бедевля.

Нагадаємо, сьогодні у першій половині дня на Закарпатті зійшло 6 лавин, згодом, близько 15:00 зішла ще одна.

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