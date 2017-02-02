Последствия схода пяти лавин устранили закарпатские дорожники

Речь идет о дороге вблизи с.Вильшаны Хустского района, вблизи которого сошло три снежные массы, автодорога между с.Нересница и Широкая Луг Тячевского район и 32-й километр автодороги Колочава -Усть Черная-Калины-Бедевля.

Напомним, сегодня в первой половине дня на Закарпатье сошло 6 лавин, впоследствии, около 15:00 сошли еще одна.