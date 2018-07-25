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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 3098 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

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The Washington Post

Наслідки негоди: у Києві рух мостом на Кирилівській планують відновити завтра

Київ • УНН

 • 11978 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. У Києві шляхопровід на перетині вул. Кирилівської та вул. Олени Теліги повністю закритий для руху. Причиною стало розмиття опор під час сильної непогоди. Відповідне рішення прийнято під час виїзної комісії міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Наслідки негоди: у Києві рух мостом на Кирилівській планують відновити завтра

"Планується, що рух буде відновлено завтра, 26 липня, у другій половині дня", - йдеться у повідомленні.

Столичних водіїв закликали урахувати цю інформацію при побудові маршрутів та обирати альтернативні шляхи проїзду.

Нагадаємо, негода пошкодила столичний шляхопровід, рух перекрито.

Українські Національні Новини

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