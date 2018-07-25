Наслідки негоди: у Києві рух мостом на Кирилівській планують відновити завтра

"Планується, що рух буде відновлено завтра, 26 липня, у другій половині дня", - йдеться у повідомленні.

Столичних водіїв закликали урахувати цю інформацію при побудові маршрутів та обирати альтернативні шляхи проїзду.

Нагадаємо, негода пошкодила столичний шляхопровід, рух перекрито.