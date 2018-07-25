Наслідки негоди: у Києві рух мостом на Кирилівській планують відновити завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Києві шляхопровід на перетині вул. Кирилівської та вул. Олени Теліги повністю закритий для руху. Причиною стало розмиття опор під час сильної непогоди. Відповідне рішення прийнято під час виїзної комісії міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
"Планується, що рух буде відновлено завтра, 26 липня, у другій половині дня", - йдеться у повідомленні.
Столичних водіїв закликали урахувати цю інформацію при побудові маршрутів та обирати альтернативні шляхи проїзду.
Нагадаємо, негода пошкодила столичний шляхопровід, рух перекрито.