Последствия непогоды: в Киеве движение по мосту на Кирилловской планируют восстановить завтра

"Планируется, что движение будет восстановлено завтра, 26 июля, во второй половине дня", - говорится в сообщении.

Столичных водителей призвали учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда.

Напомним, непогода повредила столичный путепровод, движение перекрыто.