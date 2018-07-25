Последствия непогоды: в Киеве движение по мосту на Кирилловской планируют восстановить завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Киеве путепровод на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги полностью закрыт для движения. Причиной стало размытие опор во время сильной непогоды. Соответствующее решение принято во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Планируется, что движение будет восстановлено завтра, 26 июля, во второй половине дня", - говорится в сообщении.
Столичных водителей призвали учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда.
Напомним, непогода повредила столичный путепровод, движение перекрыто.