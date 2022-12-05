Зеленський назвав регіони, де відбувається найбільше відключень світла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зведенні повідомив, у яких регіонах було запроваджено найбільше відключень світла, пише УНН.
Цитата
"Енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині. У багатьох регіонах – для стабілізації системи – довелося перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей.
Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність", - заявив президент.
Нагадаємо
В НЕК "Укренерго" заявили, що для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.