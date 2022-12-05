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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28301 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зеленський назвав регіони, де відбувається найбільше відключень світла

Зеленський назвав регіони, де відбувається найбільше відключень світла

Київ • УНН

 • 5325121 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зведенні повідомив, у яких регіонах було запроваджено найбільше відключень світла, пише УНН.

Цитата

"Енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині. У багатьох регіонах – для стабілізації системи – довелося перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей.

Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність", - заявив президент.

Нагадаємо

В НЕК "Укренерго" заявили, що для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Українські Національні Новини

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