Зеленский назвал регионы, где происходит больше всего отключений света

Цитата

"Энергетики сразу начали восстановительные работы. Максимум усилий – в центральных областях Украины, в Одесской области, в Запорожской и Харьковской областях. Во многих регионах – для стабилизации системы – пришлось перейти к аварийным отключениям. От Закарпатья до Киевской области, от Кировоградской до Сумской и Харьковской областей.

Больше отключений по состоянию на этот вечер – Винницкая, Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская. Но сделаем все, чтобы вернуть стабильность", - заявил президент.

Напомним

В НЭК "Укрэнерго" заявили, что для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений.